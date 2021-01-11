Киев, 11 января 2021, 15:02 — REGNUM Сравнение беспорядков на киевском «майдане» с захватом Капитолия в США некорректно. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 11 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Так он отреагировал на слова президента Чехии Милоша Земана.
Напомним, ранее Земан заявил, что осуждает захват Капитолия как и любую другую насильственную «революцию». В качестве примера он привёл украинский госпереворот 2014 года.
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