Киев, , 15:02 — REGNUM Сравнение беспорядков на киевском «майдане» с захватом Капитолия в США некорректно. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 11 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Президент Чехии Милош Земан

Так он отреагировал на слова президента Чехии Милоша Земана.

«Всё равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президенты Чехии, но на самом деле ничего общего», — считает Кулеба.

Напомним, ранее Земан заявил, что осуждает захват Капитолия как и любую другую насильственную «революцию». В качестве примера он привёл украинский госпереворот 2014 года.

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