Москва, , 14:59 — REGNUM Последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе необходимо определить в ходе трёхсторонней встречи в Кремле, заявил российский президент Владимир Путин 11 января на переговорах с участием лидеров Армении и Азербайджана.

«Сегодня важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования», — подчеркнул Путин.

Он пояснил, что это вопросы, связанные с деятельностью российских миротворцев в регионе и уточнением демаркационных линий. Кроме того, важными являются гуманитарные проблемы, охрана объектов культурного наследия, разблокирование экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытие границ.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что договорённости в отношении Карабаха, заключенные с участием России, Армении и Азербайджана, последовательно реализуются. Это позволит урегулировать конфликт на справедливой основе.

Читайте также: Алиев и Пашинян без рукопожатия начали переговоры в Москве