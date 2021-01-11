Вашингтон, , 14:53 — REGNUM Уходящий президент США Дональд Трамп в последние дни получил немало критики со стороны членов собственной партии. Совсем недавно внимание общественности и журналистов привлекло видео в Twitter, опубликованное на странице актера и экс-губернатора Калифорнии от Республиканской партии Арнольда Шварценеггера, который сравнил недавний штурм Капитолия с событиями «Хрустальной ночи» во времена нацизма.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бунт сторонников Трампа в Вашингтоне и его последствия — все новости»

«Он войдет в историю как худший президент в истории», — оценил Шварценеггер деятельность Трампа в качестве главы Белого дома.

Как отмечают журналисты, на момент написания статьи ролик на странице актера в Twitter уже посмотрели более 28 миллионов пользователей соцсети.

«Я родился в Австрии и хорошо знаю про Хрустальную ночь. Это была ночь погрома евреев в 1938 году… В среду Хрустальная ночь произошла прямо здесь, в США», — заявил Шварценеггер.

Читайте ранее в этом сюжете: SVT: положение Трампа в Белом доме становится все более «изолированным»