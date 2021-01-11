Вашингтон, , 14:54 — REGNUM Избранный президент США Джозеф Байден объявил, что он выдвигает кандидатом на пост директора ЦРУ Уильяма Бернса, который за время своей карьеры также был американским послом в России. Об этом 11 января сообщается на сайте переходной команды избранного президента страны.

Кроме того, указывается, что Бернс является кадровым дипломатом, проработавшим в дипломатической службе США 33 года и занимавший ряд должностей в сфере национальной безопасности в пяти американских администрациях.

«Бернс — образцовый дипломат с многолетним опытом работы на мировой арене, который обеспечивал безопасность наших людей и нашей страны», — говорится в заявлении переходной команды Байдена.

Отметим, также Уильям Бернс является главой частной некоммерческой организации «Фонд Карнеги за международный мир», и в период с 2005 по 2008 год был послом США в России.