Париж, , 14:49 — REGNUM Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал лживыми слова мэра Парижа Анн Идальго о том, что администрация города якобы не получила помощи в рамках осуществления плана по восстановлению экономики на фоне пандемии SARS-CoV-2.

«Желание стать президентом не дает права госпоже Идальго врать, врать гражданам Франции», — заявил Ле Мэр в своем интервью France Inter в понедельник, 11 января, в ответ на слова Идальго о том, что Париж «не получил и одного евро» финансовой помощи от правительства.

«Она получила около 1 миллиарда евро. Мы выделили 670 миллионов на общественный транспорт, 238 миллионов на восстановление зданий Парижа, 5 миллионов на велодорожки и 10 миллионов на социальное жилье», — уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 11 января Ле Мэр заявил, что решение администрации Twitter заблокировать аккаунт действующего президента США Дональда Трампа вызывает шок.

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