Вашингтон, , 14:40 — REGNUM Команда избранного президента США Джо Байдена назначила на пост главы ЦРУ бывшего посла в Москве Уильяма Бернса, сообщает 11 января издание The Hill.

«Билл Бернс — образцовый дипломат с многолетним опытом работы на мировой арене, обеспечивающий безопасность наших граждан и нашей страны», — гласит заявление Байдена.

«Он разделяет мое глубокое убеждение в том, что разведка должна быть аполитичной и что преданные своему делу профессионалы-разведчики, служащие нашей стране, заслуживают наших благодарности и уважения», — добавил он.

По словам будущего президента США, Бернс благодаря своим компетентности и другим качествам сможет обеспечить защиту страны до того, как та или иная угроза «сможет достигнуть берегов» США.

«Пока на посту директора ЦРУ находится Бернс американский народ сможет спать спокойно», — подчеркнул Байден.

Напомним, Бернс занимал пост официального представителя США в России с 2005 по 2008 год, после чего он вплоть до 2011 года выступал в качестве заместителя Государственного секретаря США по политическим вопросам.