Вашингтон, 11 января 2021, 14:40 — REGNUM Команда избранного президента США Джо Байдена назначила на пост главы ЦРУ бывшего посла в Москве Уильяма Бернса, сообщает 11 января издание The Hill.
По словам будущего президента США, Бернс благодаря своим компетентности и другим качествам сможет обеспечить защиту страны до того, как та или иная угроза «сможет достигнуть берегов» США.
Напомним, Бернс занимал пост официального представителя США в России с 2005 по 2008 год, после чего он вплоть до 2011 года выступал в качестве заместителя Государственного секретаря США по политическим вопросам.