Москва, , 14:45 — REGNUM Украина должна выйти из-под внешнего управления, подавить радикалов и предоставить Донбассу широчайшую автономию. Об этом заявил бывший глава правительства Украины Николай Азаров 10 января в интервью изданию Strana.ua.

По его словам, на Украине заблуждаются, когда думают, якобы лидеры Германии и Франции непрерывно думают о том, как прекратить войну в Донбассе.

«Надо выходить из-под внешнего управления. И реализация чужих для нас интересов политических, геополитических ничего хорошего для Украины не сулит», — сказал Азаров.

Он отметил, что война в Донбассе — это конфликт между двумя частями Украины.

«Сейчас, когда власть на Украине с одной стороны внешняя, а с другой стороны Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский — ИА REGNUM) всё время оглядывается на нацистов, на Порошенко (предшественник Зеленского Пётр Порошенко — ИА REGNUM). Они хотят снова вернуться к власти и заниматься грабежом, там других мыслей нет никаких», — считает политик.

Азаров добавил, что украинским националистам не позволят провести «зачистку» региона, построить там лагеря и внедрить запрет русского языка.

«Никто там не будет выполнять дурацкие законы, по поводу ограничения языка и т.д. Сейчас можно урегулировать конфликт только на условиях широчайшей автономии», — подчеркнул он.

Бывший премьер-министр также уверен, что Украина не сможет постоянно твердить о своей приверженности Минским соглашениями и ничего не делать для их реализации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что возможности Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе исчерпаны, а также обвинил Россию в нежелании остановить войну.

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