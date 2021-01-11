Москва, 11 января 2021, 14:45 — REGNUM Украина должна выйти из-под внешнего управления, подавить радикалов и предоставить Донбассу широчайшую автономию. Об этом заявил бывший глава правительства Украины Николай Азаров 10 января в интервью изданию Strana.ua.
По его словам, на Украине заблуждаются, когда думают, якобы лидеры Германии и Франции непрерывно думают о том, как прекратить войну в Донбассе.
Он отметил, что война в Донбассе — это конфликт между двумя частями Украины.
Азаров добавил, что украинским националистам не позволят провести «зачистку» региона, построить там лагеря и внедрить запрет русского языка.
Бывший премьер-министр также уверен, что Украина не сможет постоянно твердить о своей приверженности Минским соглашениями и ничего не делать для их реализации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что возможности Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе исчерпаны, а также обвинил Россию в нежелании остановить войну.
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