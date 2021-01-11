Москва, , 14:40 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян не пожали друг другу руки, приступая в Москве к переговорам по Нагорному Карабаху. Фрагмент записи их встречи с российским президентом Владимиром Путиным показал 11 января телеканал «Россия 24».

Путин и Пашинян вошли в зал для переговоров, где уже находился Алиев. Азербайджанский президент кивком головы приветствовал армянского лидера.

Пашинян сел за стол и наклонился за сумкой, которую ему принес помощник. Одновременно с ним Алиев опустился в своё кресло. Место напротив них занял за столом Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил в ходе трёхсторонних переговоров в Москве, что последовательное выполнение договорённостей по Карабаху создаёт предпосылки для урегулирования регионального конфликта на справедливой основе.

Читайте также: Путин заявил о последовательном выполнении договорённостей по Карабаху