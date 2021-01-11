Киев, , 14:30 — REGNUM В случае досрочных парламентских выборов на Украине, которые пройдут по пропорциональной системе, самый вероятный исход — это «широкая» коалиция между «Оппозиционной платформой — За жизнь» (ОПЗЖ) и «Слугой народа», в результате чего новым премьер-министром страны, скорее всего, станет Виктор Медведчук.

Об этом говорится в материале издания «Деловая столица», который посвящен внутриполитической ситуации на Украине.

В статье приводятся расчеты потенциальных составов фракций Верховной рады следующего созыва, сформированные на основании декабрьских соцопросов Центра Разумкова, Киевского международного института социологии, группы «Рейтинг». Согласно опросам, в Раду попадают четыре партии — «Слуга народа», ОПЗЖ, «Европейская солидарность» и «Батькивщина», которые по пропорциональной системе выборов получат около 142, 125, 111 и 72 депутатов соответственно.

«Фракция «Слуг народа» сократится почти вдвое (по сравнению с нынешним созывом)… И наоборот, фракции ОПЗЖ и «Батькивщини» вырастут почти втрое, а «Европейской солидарности» — более чем вчетверо», — говорится в материале.

Издание отмечает, что на необходимости внеочередных парламентских выборов громче всех настаивает ОПЗЖ.

«Эта партия обоснованно рассчитывает, что рейтинг «слуг народа» будет и дальше падать. Поэтому она надеется занять первое место, после чего «слугам» как бы не останется другого выхода, кроме как создать коалицию с ОПЗЖ и отдать пост премьер-министра главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Такой вариант может быть выгоден Зеленскому по целому ряду причин. Сам Зеленский будет формально непричастен к триумфу Медведчука: согласно Конституции, функция президента при назначении премьера чисто церемониальная: внести в парламент кандидатуру, которую предложит парламентская коалиция. А коалиция будет формироваться по принципу «лишь бы не Порошенко»», — говорится в материале.

Автор отмечает, что Зеленский может надеяться, что после назначения Медведчука главой правительства можно будет спихивать на него все провалы в экономике и все дыры в государственной казне. И что всех недовольных высокими тарифами, большими долгами по зарплате и низкими пенсиями можно будет отправлять туда же — к Медведчуку.

«В то же время премьер Медведчук может показаться Зеленскому, да и многим лицам в его окружении, очень удачным ходом в диалоге с Кремлем. Дескать, если сделать премьером кума Путина, то Путин это оценит, и можно будет выторговать у него какие-то уступки по Донбассу», — сказано в материале «Деловой столицы».

Также издание напоминает, что возможен вариант «широкой коалиции» с участием «СН», ОПЗЖ и «Батькивщины» Тимошенко, которая будет иметь более 300 голосов в будущем парламенте и может оставить Зеленскому исключительно «церемониальные функции».

«"Слуга народа», ОПЗЖ и «Батькивщина» имеют тут общий интерес. Объединяющим началом служит все тот же принцип «лишь бы не Порошенко»», — отмечается в статье.

Если будущий созыв парламента превратит Украину в парламентскую республику, то Медведчук в должности премьер-министра фактически станет первым лицом государства.

«Итак, все упирается в позицию «слуг народа». Если рейтинг Зеленского будет и дальше падать (а скорее всего, так и будет), то Банковая может решить, что лучше пойти на сделку с Медведчуком и Тимошенко. ОПЗЖ и «Батьківщина» могут гарантировать Зеленскому сохранение поста президента еще на пять лет — путем избрания в парламенте. Сегодня этот вариант может показаться фантастикой, но уже завтра его могут начать реализовать, а послезавтра все будут разводить руками: и как же так получилось?» — резюмирует автор материала.

ИА REGNUM напоминает, что 5 января экс-президент Украины и лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко в эксклюзивном интервью телеканалу «Прямой» признал возможность того, что вскоре Виктор Медведчук станет премьер-министром Украины.

«По ряду исследований «слуги» уже потеряли лидерство и я не счастлив от этого. В отдельных социологических исследованиях у нас выдвинулась вперед ОПЗЖ… Мы видим по голосованию ‑ и по министрам, и по отдельным статьям бюджета — уже формируется такая коалиция, состоящая из ОПЗЖ, «Слуг народа» и из «Батькивщины»… Зеленский проталкивает на позицию премьера Медведчука, и 100%, что мы точно этого не допустим», — отметил в интервью Порошенко.