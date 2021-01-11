Москва, , 14:24 — REGNUM Договорённости в отношении Нагорного Карабаха, заключенные с участием России, Армении и Азербайджана, последовательно реализуются. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 11 января в ходе переговоров с армянским и азербайджанским лидерами в Москве.

Последовательное выполнение трёхсторонних договорённостей, отметил он, создаёт предпосылки для урегулирования нагорнокарабахского конфликта на справедливой основе.

Путин добавил, что в Карабахе по-прежнему спокойная обстановка, уже 48 тыс. беженцев вернулись в этот регион.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в Москве проходят переговоры по урегилированию ситуации в Нагорном Карабахе. На них прибыли премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Читайте также: Путин: конфликт в Нагорном Карабахе увеличил террористические риски