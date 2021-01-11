Москва, , 14:31 — REGNUM Заявление пресс-службы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что лидер страны отказался от использования мессенджера WhatsApp, вызвало реакцию среди интернет-сообщества. Пользователи выразили своё мнение 11 января в социальной сети Facebook.

«Вот и я раздумывала после уведомления об изменении правил конфиденциальности», — пишет Olga P.

Многие пользователи поддержали решение турецкого лидера. По их мнению, WhatsApp является крайне ненадёжным приложением для обмена сообщениями и звонков, что может поставить под угрозу конфиденциальную информацию руководства Турции.

«Правильно сделал. Пользоваться нужно надёжными платформами», — написал Алексей С.

Некоторые комментаторы указали на то, что американский президент уже зарегистрировался в Telegram, что делает данную платформу в глазах общественности более безопасной и надёжной, в отличие от её конкурентов.

«Правильно сделал! Пишут, что ДональдТрамп уже зарегистрировался в телеграм!», — поделилась Галина Т.

Но нашлись и те пользователи, которые указали на то, что все люди, которые пользовались WhatsApp, возможно, уже попали в некую базу данных. Они считают, что смартфоны несут серьёзную угрозу по утечке конфиденциальной информации.

«Можно подумать нас не слушали. Да мы как яичница на сковородке перед спецслужбами. Они как пасли нас всех, так и пасут и ватсап это меньшее из бед. Мобила — это круглосуточный жучок и глазок, который с вами круглые сутки», — считает Рус Т.

Напомним, 10 января стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от использования мессенджера WhatsApp.