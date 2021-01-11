Киев, , 14:25 — REGNUM Возможности по урегулированию конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений «практически исчерпаны», считает вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников. Об этом он написал в своей статье для издания Atlantic Council.

По его мнению, конфликт якобы невозможно остановить из-за позиции России.

«Продвижение к миру зависит от готовности России, или, точнее, от её нежелания положить конец конфликту. Возможности для дальнейших безопасных шагов в рамках действующих договоренностей практически исчерпаны», — заявил Резников.

Он добавил, что Украина не предпримет шаги, способные ещё сильнее дестабилизировать ситуацию.

«Мы не рискнём развязать полномасштабную войну в Восточной Европе», — подчеркнул украинский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что президента Украины Владимира Зеленского избрали для того, чтобы он принёс мир в Донбасс, однако он обманул своих избирателей.

Напомним, войну в Донбассе развязал Киев в 2014 году, пытаясь силой подавить жителей региона, протестовавших против госпереворота на Украине. Россия не является стороной данного конфликта.

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