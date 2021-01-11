Нур-Султан, , 14:02 — REGNUM Правовая база в Казахстане не способствует проведению выборов в соответствии с обязательствами Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ). Об этом 11 января заявил специальный координатор и лидер краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Кристиан Вигенин.

По его словам, в Казахстане сохраняются «давние системные недостатки». Глава миссии отметил, что в республике появилось больше возможностей для разнообразия мнений. Однако избирательная кампания сократила возможности граждан для информированного выбора.

Вигенин добавил, что некоторые местные наблюдатели не смогли эффективно вести надзор на выборах. Кроме того, информация о некоторых кандидатах в депутаты была труднодоступной.

«Агитация была неконкурентной, и участники не соперничали по существу со своими оппонентами на своих политических платформах. Все партии открыто поддерживали политику президента, ограничив выбор для избирателей», — сказал Вигенин.