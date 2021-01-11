Берлин, , 14:04 — REGNUM Новая администрация США будет занята уборкой «развалин», которые оставил действующий американский президент Дональд Трамп, что соответствует интересам Европы. Такое мнение 11 января высказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас на своей странице в соцсети Twitter.

«У Байдена будет много дел по расчистке развалин, оставленных Трампом. Успешная реализация этого отвечает интересам Европы», — написал на своей странице глава МИД ФРГ.

Также Маас уточнил, что немецкая сторона, к примеру, готова поддерживать в инициативе Байдена «Альянс демократий», которая соответствует европейскому «Альянсу за мультилатерализм».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее расстроили и разозлили сообщения о беспорядках в Вашингтоне и захват Капитолия.