Москва, , 13:58 — REGNUM Переименование северокорейского лидера Ким Чен Ына из председателя Трудовой партии в генерального секретаря носит для Северной Кореи символическое значение. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Таким образом глава государства и партийный лидер Ким Чен Ын хочет подчеркнуть преемственность в руководстве страной в условиях существующих внешних угроз. Этот шаг властей Северной Кореи можно расценивать и как сигнал для международных игроков», — рассуждает Железняк.

Видимо, по мнению партийной элиты Пхеньяна, назначение Ким Чен Ына генеральным секретарем должно способствовать укреплению авторитета среди населения в нынешней сложной ситуации на Корейском полуострове, полагает он.

Читайте ранее в этом сюжете: Ким Чен Ын стал генсекретарем Трудовой партии Кореи