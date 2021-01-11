Подгорица, , 13:52 — REGNUM Контрольным показателем для черногорских институтов должен стать 2025 год в качестве основы для членства, установленной в стратегических документах ЕС. Это означает, что к концу 2023 года законодательство и работа институтов должны быть синхронизированы с ЕС, сказала в интервью изданию «Победа» главная переговорщица с ЕС со стороны Черногории Зорка Кордич.

По ее словам, это также стратегическое обязательство правительства — обеспечить внутреннюю готовность страны к членству к концу срока его полномочий.

Черногория, которая в настоящее время, как она напомнила, является единственной страной-кандидатом со всеми открытыми главами, в 2021 году «сделает сильный акцент на соблюдении оставшихся предварительных критериев для глав 23 — правосудие и основные права и 24 — свобода, справедливость и безопасность».