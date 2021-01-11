Уфа, , 13:52 — REGNUM Постепенно возвращать к нормальному формату работы перепрофилированные медучреждения, работающие в режиме инфекционных госпиталей в Башкирии, предложил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Кроме этого, он поручил продолжить работу волонтёрского центра «Наша забота» и Ситуационного антиковидного центра республики.

По словам министра здравоохранения региона Максима Забелина, в ближайшее время к плановому приему пациентов вернутся уфимская больница № 10 и Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн.

Хабиров отметил, что вакцинация от COVID-19 является спасением от этой инфекции, поэтому она должна проходить очень организованно: нужно вакцинировать не менее 2/3 жителей региона. Глава Башкирии подчеркнул, что людей нужно убеждать прививаться.

«Потому что только так мы сможем победить коронавирус», — отметил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр здравоохранения Башкирии рассказал о темпах вакцинации в регионе