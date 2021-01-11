Якутск, , 13:50 — REGNUM Уход мэра Якутска Сарданы Авксентьевой со своего поста спровоцировал множество комментариев среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 11 января в социальной сети Facebook.

«Очень достойный человек и руководитель. Очень жаль», — считает Галина Д.

Множество комментаторов решили высказать поддержку Авксентьевой. Они считают, что данный политик хорошо показал себя на своём посту.

«Да, такая хрупкая женщина утёрла нос всем толстосумам и показала мастер-класс как надо, а не как есть! Крепкого здоровья, сильного иммунитета, долгих лет Сардане!», — поделилась Ирина Т.

Некоторые пользователи указали на то, что политика — жестокое место, требующее большое количество сил. Поэтому они сообщили о том, что понимают усталость мэра Якутска и надеются, что её работа на посту главы города не окажет негативного воздействия на здоровье.

«Очень жаль. Но здоровье это самое важное. Спасибо, Вы настоящий человек!», — написала Татьяна Г.

Нашлись и те пользователи, которые пришли к мнению, что Авксентьева могла уйти против собственного желания.

Напомним, 11 января мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила в Instagram о своём уходе в отставку.