Киев, , 13:39 — REGNUM Миссия Международного валютного фонда (МВФ) возобновила свою работу на Украине. Об этом заявили в представительстве фонда, сообщает 11 января «Интерфакс-Украина».

"Миссия… сегодня возобновляет свою работу встречами с представителями власти», — сказано в официальном ответе МВФ на запрос информагентства.

Представители миссии отметили, что в данный момент проводят удалённое обсуждение последних экономических событий на Украине с властями страны, а также мероприятий и реформ, необходимых для успешного пересмотра программы кредитования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в 2021 году Украине придётся вернуть МВФ сумму денег, превышающую суммарный годовой размер займов.

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