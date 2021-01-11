Москва, , 13:43 — REGNUM Заявление конгрессмена-демократа Джейсона Кроу о том, что власти США возбудили по меньшей мере 25 дел о случаях «внутреннего терроризма» в связи с беспорядками в Капитолии, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 11 января в социальной сети Facebook.

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«Представляю, как рвёт мозги у наших либералов», — поделился мнением Борис А.

Многие пользователи отметили, что в штурме Капитолия участвовали сотни людей и тот факт, что дела были заведены на 25 человек не говорит о том, что подобных дел не окажется больше.

«Это только из тех, кого за пару дней поймали — 25 человек. Там несколько сотен человек участвовали в погромах. Соответственно и дел будет больше», — написал Denis L.

Некоторые комментаторы указали на то, что события в Вашингтоне не вызвали волны возмущения среди российских оппозиционеров. По их видению, они должны были осудить действия властей США, которых они же и ставили в пример, указывая на недостатки российской политической системы.

«Их уже объявили политзаключенными? Либералы, Европа осудили? Санкции разрабатывают?», — пишет Валерий П.

Отдельные пользователи предположили, что если штурмовавших Капитолий граждан действительно назовут террористами, то Соединённым Штатам не миновать внутреннего раскола.

«Зря они так. Называть террористами законопослушных налогоплательщиков — копать себе яму», — считает пользователь под псевдонимом «Дом советов».

Напомним, 11 января в США возбудили по меньшей мере 25 дел о случаях «внутреннего терроризма» в связи с беспорядками в Капитолии.