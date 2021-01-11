Париж, , 13:37 — REGNUM Министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари отверг идею лидера партии «Демократическое движение» Франсуа Байру о введении в стране «санитарных» паспортов.

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В своем интервью телеканалу LCI в понедельник, 11 января, Джеббари заверил, что внедрение документа, ограничивающего доступ в общественные места и к использованию транспорта, «незаконно в большинстве стран».

«Прямо сейчас мы находимся в процессе проведения вакцинации. Вакцины позволят нам восстановить свободу. И мы должны поддерживать свободу, а не разделять наших граждан в зависимости от том, прошли они вакцинацию или нет», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр Франции Жан Кастекс намерен провести видеоконференцию при участии представителей парламентских фракций Национального собрания и Сената с целью разработки новых мер по борьбе с распространением «британского» штамма вируса SARS-CoV-2.

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