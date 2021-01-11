Москва, , 13:33 — REGNUM Заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, в котором она назвала действующего президента США Дональда Трампа «служанкой» главы РФ Владимира Путина и предположила, что у России имеется на Трампа какой-то компромат, вызвало обсуждение в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 11 января в социальной сети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бунт сторонников Трампа в Вашингтоне и его последствия — все новости»

«Ну, наконец-то Путина каким-то боком привязали. Всё не понимала, как же про нашего президента забыли?», — пишет Наталия К.

Многие пользователи пришли к мнению, что американские политики уже попросту сошли с ума. Они уверены, что такие заявления не могут быть обнародованы в здравом уме.

«Боже, всё, нашли. Так думает, надеюсь, только она. Глупость за глупостью творит эта мадам, доказывая нам, что она и всё правительство Байдена болеет групповым дебилизмом», — написала Вазипат Т.

Некоторые напомнили Пелоси о том, что руководство Украины тоже использовало Путина, чтобы найти виновного в собственных неудачах. Они видят, к чему подобный подход привёл соседнюю страну.

«Теперь же эта страна почти что самоликвидировалась, по доброй воле и личному желанию», — пишет Zhenya K.

Но нашлись и те, кто решил защитить точку зрения спикера палаты представителей. По их мнению, у Пелоси действительно могут быть данные о том, что Россия каким-то образом якобы оказывает «влияние» на президента США.

«Держится за кресло вопреки разуму и порядочности. Наверное, Пелоси знает больше, чем комментаторы тут», — поделилась мнением Наталья И.

Напомним, 11 января спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сделала заявление, в котором она назвала действующего президента США Дональда Трампа «служанкой» главы РФ Владимира Путина и предположила, что у России имеется на Трампа какой-то компромат.