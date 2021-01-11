Вашингтон, , 13:21 — REGNUM

Больше всего демократы в США боятся продолжения политической деятельности Дональда Трампа, они хотят тотальной власти, тотального господства, тоталитарного правления, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 11 января, комментируя обращение спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси к коллегам по партии.

Вашингтон Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Бунт сторонников Трампа в Вашингтоне и его последствия — все новости»

Как сообщалось ранее, Пелоси в своем письме заявила однопартийцам, что палата представителей 11 января рассмотрит резолюцию с призывом к вице-президенту Майклу Пенсу воспользоваться 25-й поправкой к Конституции и отстранить Дональда Трампа от власти из-за произошедших 6 января в Вашингтоне беспорядков. В этот же день может быть рассмотрен и вопрос об импичменте.

« Любому непредвзятому наблюдателю ясно, что произошедшее 6 января этого года в Вашингтоне у здания Конгресса США и внутри него — это провокация глобалистов. Тому есть немало свидетельств в сети. Ещё одним подтверждением служит попытка использовать эти события с целью отстранения Дональда Трампа от власти накануне официальной церемонии инаугурации Джозефа Байдена.

Давно понятно, что все разговоры о приверженности современного американского истеблишмента конституции США и принципам демократии — это пропагандистская болтовня. Тем не менее происходящее на наших глазах поражает своей наглостью. Речь, кстати говоря, идёт о тех же самых силах, которые в 1990-е годы, будучи допущенными в Россию, манипулировали нашим внутриполитическим процессом. Просто невозможно не вспомнить в этой связи выборы 1996 года!

Больше всего демократы в США боятся продолжения политической деятельности Дональда Трампа, его возвращения во власть через четыре года и даже одной только попытки этого. Они хотят тотальной власти, тотального господства, тоталитарного правления. Им помогают американские и глобальные социальные сети, которые в свою очередь стремятся к тотальному господству в интернете и умах его пользователей.