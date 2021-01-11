Минск, , 13:25 — REGNUM В настоящее время в Белоруссии совершенно нормальная «с точки зрения развития демократических процессов» обстановка. Об этом 11 января заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем, его слова приводит агентство БелТА.

«У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии, у нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов», — сказал он.

Кроме того, белорусский лидер подчеркнул, что данное обстоятельство, по его мнению, является причиной недовольства республикой отдельных европейских политиков.

«Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну и людей, но меня для этого и избрали. Я обязан обеспечить общественную, внутреннюю и внешнюю безопасность людей и государства. Может быть, мои действия в связи с этим кому-то на Западе не нравятся, но это их предпочтения», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оснований для того, чтобы переносить матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска, нет.