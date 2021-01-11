Сана, , 13:17 — REGNUM Повстанцы из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) готовы ответить на планы США внести их в список террористических организаций, сообщает Reuters со ссылкой на главу движения Мухаммеда Али аль-Хуси.

«Мы оставляем за собой право ответить на признание (террористической организацией) со стороны администрации (президента США Дональда) Трампа или любой администрации», — сказал Али аль-Хуси.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Соединенные Штаты решили включить хуситских повстанцев в Йемене, в частности движение «Ансар Аллах», в список террористических организаций. Такое решение Вашингтона может осложнить усилия по мирному урегулированию в Йемене.

Читайте также: США собрались причислить хуситов к террористам