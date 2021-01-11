Стокгольм, , 13:14 — REGNUM Некоторое время назад перед домом одного из самых влиятельных депутатов Риксдага от «Шведских демократов» Маттиаса Карлссона неизвестные установили баннеры и таблички с расистским содержанием. Оскорбительные послания предназначались не депутату, а его девушке из-за ее смуглого цвета кожи.

Тем не менее, в интервью телеканалу SVT Карлссон заявил, что выходки отдельных злоумышленников не могут характеризовать отношение всей нации к представителям различных этносов.

«Этого, наверное, никогда бы не произошло, не будь я публичной фигурой. Я уже привык к угрозам и насилию, но не моя невеста. Так что для нее это был очень тяжелый период», — рассказал Карлссон.

В то же время политик поделился своим отношением к нацистам и их преступной идеологии, а также выразил мнение всего шведского общества в целом:

«Есть небольшие разрозненные экстремистские группировки, которые отморожены на всю голову. Но в остальном, я полагаю, обычные люди ненавидят расизм так же сильно, как и я. Думаю, Швеция — одна из наименее расистских стран в мире».