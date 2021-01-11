Вашингтон, , 13:12 — REGNUM Уходящий президент США Дональд Трамп кажется все более «изолированным в собственной резиденции» — в Белом доме. Министры и сотрудники администрации уходят в отставку, руководство республиканцев более не оказывает ему поддержку, а некоторые из его наиболее важных средств донесения информации были временно (Facebook) или и вовсе навсегда отобраны (Twitter). Об этом своей авторской статье написал корреспондент шведского телеканала SVT в США Фуад Юсефи.

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Именно из-за «большого объема власти», которой по-прежнему обладает президент Трамп, демократы намерены продолжить процесс импичмента, ссылаясь на тот факт, что они обеспокоены тем, что президент может совершить далеко не один экстраординарный поступок. В начале этой неделе они предъявят обвинения, которые, среди прочего, будут включать «подстрекательство к мятежу».

«Так почему же демократы продолжают настаивать на продолжении процесса отрешения президента от власти?», задается вопросом Юсефи, отметив, что Сенат вряд ли соберется для рассмотрения дела по импичменту до 20 января.

Дело в том, что у демократов есть одна крайне веская причина для устранения нынешнего президента, так как в случае признания его виновным по обвинениям, выдвинутым Палатой представителей, Трамп не сможет принять участие в президентских выборах в 2024 году, отмечает журналист.