Бишкек, , 13:06 — REGNUM Визит Садыра Жапарова, который уверенно лидирует на выборах президента Киргизии, обязательно состоится, дата проведения такого визита зависит от российской стороны. Об этом 11 января заявил глава киргизского МИД Руслан Казакбаев.

«Визит в Москву, конечно же, обязательно состоится. По срокам мы пока не определились, это будет зависеть от наших российских друзей, на какие сроки будет приглашение», — приводит его слова РИА Новости.

Также Казакбаев добавил, что официальных предложений о проведении такого визита от российской стороны пока не поступало и добавил, что в настоящее время ещё идет подсчет голосов избирателей и ЦИК республики еще не подвел официальные итоги выборов президента страны.

В то же время, глава МИД Киргизии отметил, что «Россия была и остается основным стратегическим партнером и союзником для Киргизии как в двустороннем, так и в многостороннем формате».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления по поводу победы на выборах президента Киргизии направил Садыру Жапарову президент России Владимир Путин.