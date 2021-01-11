Бишкек, , 12:51 — REGNUM Статс-секретарь министерства транспорта и дорог Киргизии Эрмек Мамыркалиев, арестованный по подозрению в коррупции, возместил государству часть причиненного ущерба. Об этом сообщили в госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

В ведомстве отмечают, что чиновник уже перечислил 2,5 млн сомов (2,2 млн рублей).

За это Первомайский районный суд киргизской столицы отпустил Мамыркалиева под домашний арест.

ИА REGNUM напоминает, что ранее также были арестованы еще 27 сотрудников минтранса Киргизии по подозрению в организации коррупционной схемы на контрольно-пропускных пунктах на автотрассе Бишкек — Ош, соединяющей север и юг республики. Ущерб от их противозаконных действий оценили в 20 млн сомов (17,7 млн рублей).

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