Тбилиси, , 12:47 — REGNUM Партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в ближайшее время проведёт съезд для избрания нового председателя, сообщили 11 января в политсовете партии.

«Политсовет соберётся (для избрания нового председателя) в ближайшее время», — сообщили в партии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель и председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили объявил, что уходит из политики.

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