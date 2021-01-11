Анкара, , 13:52 — REGNUM 6 членов «Террористической организации фетхуллахистов» (далее — ФЕТО), бежавших из Турции и прибывших на греческий остров Крит, 11 января обратились с просьбой о предоставлении убежища к греческим властям. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

11 января к заливу Куременос недалеко от города Сития в западной части Крита причалила парусная лодка, на борту которой находились члены преследуемой в Турции организации ФЕТО. Служащие критского порта заявили, что на борту находилось 5 мужчин, 1 женщина и 2 детей, которые представились «членами организации». Во время рассмотрения заявок на предоставление убежища члены экипажа были направлены в больницу города Сития для проведения теста на коронавирус.

Напомним, после попытки военного переворота в Турции в 2016 году турецкие власти обвинили Фетхуллаха Гюлена и его сторонников в организации путча. Власти назвали существующее движение Гюленистов «Террористической организацией фетхуллахистов».