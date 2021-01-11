Тегеран, , 12:26 — REGNUM Власти Ирана направили запрос в Интерпол на арест четырех человек, связанных с убийством иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом 11 января сообщает агентство ISNA.

«Интерполу передан запрос на выдачу «красного уведомления» на четырех человек, ответственных за убийство Фахризаде», — заявил официальный представитель полиции Ирана Мехди Хаджиан.

Как сообщало ИА REGNUM, Мохсен Фахризаде был убит 27 ноября 2020 года в результате покушения в иранской провинции Тегеран. Убитый ученый возглавлял организацию исследований и инноваций при минобороны Ирана и имел статус замглавы военного ведомства страны.

По некоторым данным, ученого застрелили с дистанции 150 метров из установленного в автомобиле оружия с дистанционным управлением через спутник. Власти Ирана обвиняют в убийстве Израиль и запрещенную в стране «Организацию моджахедов иранского народа».

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