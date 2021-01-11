Ашхабад, , 12:24 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов направил главе Индонезии Джоко Видодо соболезнования в связи с авиакатастрофой Boeing 737−524, передает программа «Ватан» («Родина») государственного телевидения республики.

Бердымухамедов направил телеграмму от имени правительства, народа и себя лично. Он выразил соболезнования и поддержку родным и близки погибших.

Ранее газета Straits Times сообщила, что пассажирский самолет Boeing 737−524 авиакомпании Sriwijaya Air разрушился в результате удара о воду в Яванском заливе. Предположение сделано на основе информации о небольшой площади разброса обломков.