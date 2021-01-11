Москва, , 12:26 — REGNUM Акция протеста оппозиционеров в Армении, целью которой было не допустить проезд автомобиля премьер-министра страны Никола Пашиняна, отправлявшегося в Москву на переговоры, вызвало бурное обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё мнение 11 января в социальной сети Facebook.

«Пусть все видят, кто срывает мирные переговоры. Карабахской мафии мир в Карабахе не выгоден, вот они и стремятся сорвать эти договорённости. На что надеются эти реваншисты, не понятно. Армии своей уже практически нет, экономика на нуле, нормальных отношений с соседями нет», — считает Sem S.

Многие пользователи высказались о фигуре Пашиняна в негативном ключе. По их видению, данный политик уже не обладает полноценной властью в Армении и какие-либо соглашения от его имени не должны быть признаны.

«Он никто. Он для народа труп, а труп не может ничего делать. Любое соглашение, которое будет противоречить нашим интересам, не будет принято после него», — пишет Мариам А.

Но другие комментаторы отметили, что участники акции протеста поставили перед собой цель, на самом деле, помешать мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном. Они считают, что не все противники Пашиняна представляют из себя простых граждан республики, возмущённых бездарной политикой премьер-министра.

«Очередной цирк «противников». Просто интересно, они сами знают, кому или чему они служат? Клоуны», — написала Rabiya N.

Ряд пользователей пришли к выводу, что конфликт между Арменией и Азербайджаном не закончен. Они уверены, что реваншистские настроения могут спровоцировать новый виток войны.

«Конфликт как длился, так он и будет длиться, потому что соседи у нас хорошие. Если бы вы сдали свои земли, вы посчитали бы конфликт решённым?», — задаётся вопросом Офелия Б.

Напомним, 11 января в Армении прошла акция протеста оппозиционеров, целью которой было не допустить проезд автомобиля премьер-министра страны Никола Пашиняна в аэропорт, отправлявшегося в Москву на переговоры.