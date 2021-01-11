Вашингтон,
11 января 2021, 12:21 — REGNUM Новая американская администрация делает ставку на восстановление отношений с Китаем, а это значит, что
главным объектом нападок
Демократической партии
вне США будет наша страна, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 11 января, комментируя высказывания
спикера палаты представителей конгресса США
Нэнси Пелоси.
США
Иван Шилов © ИА REGNUM
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Как сообщалось ранее, Пелоси
предположила, что у
властей России
есть
компромат на Дональда
Трампа
— только так, по
ее
мнению, можно объяснить, почему Трамп является «служанкой Путина». Она также заявила, что во главе исполнительной власти США
в настоящее время
находится
«помешанный, неуравновешенный, опасный президент».
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«Оскорбления, с которыми спикер палаты представителей конгресса США обрушилась на президента Трампа, говорят лишь об отсутствии у неё и Демократической партии США в целом смысловых аргументов для борьбы с ним. На подобных оскорблениях строилась вся выборная кампания демократов, но и после того, как они сумели вывести результаты президентских выборов в свою пользу, их позиции не стали сильнее.
Поиск внутреннего врага, тем более врага, действующего по указке извне, чем занимается Пелоси, — это тупиковый путь. Такие враги есть у каждой страны, но даже в нынешнее время массовых манипуляций сознанием сложно представить врага, которого поддерживает половина населения. А у президента Трампа за спиной такая поддержка и сильный перечень его свершений во благо Америки. Он много сделал за свой президентский срок, и эти достижения у него не отнять, какие бы провокации против него ни предпринимались.
Демократы на данном этапе взяли верх, но это будет, уверен, пиррова победа. Экономика США при них пойдёт вразнос, и по мере ухудшения экономической ситуации поиск внутренних врагов будет становиться всё более яростным. Учитывая, что новая американская администрация делает ставку на восстановление отношений с Китаем, главным объектом нападок вне США будет наша страна.
Одним словом, конфликтность в отношениях США и России будет нарастать, что бы руководство нашей страны ни предпринимало с целью разрядить напряжённость. В этом, однако, есть свой положительный момент: всё в наших отношениях с США встало на свои места. В нашей стране не все это понимают, но Россия и США — это культурно-исторические противники. Благодаря оголтелости американских демократов это понимание будет укореняться, и это хорошо«, — отметил Михаил Демурин.