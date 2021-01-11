Подгорица, , 12:52 — REGNUM Ориентировочным годом вступления Черногории в ЕС должен стать 2025 год, что зафиксировано в стратегических документах ЕС, заявила главный переговорщик Черногории с ЕС Зорка Кордич в интервью черногорскому телеканалу 11 января. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Это значит, по её словам, что к концу 2023 года все правовые нормы ЕС должны быть интегрированы в отечественное законодательство, а черногорским учреждениям будут предоставлены полномочия их применять.

Черногория, которая теперь, как напомнила Кордич, является единственным кандидатом на вступление в ЕС со всеми открытыми переговорными главами, в течение 2021 года «сосредоточится на выполнении оставшихся временных критериев для глав 23 «Правосудие и основные права» и 24 «Свобода, право и безопасность».

"Параллельно с совместными усилиями всех трех ветвей власти по реформам в области верховенства права наша переговорная команда будет взаимодействовать с Европейской комиссией, чтобы выстроить конкретный план по выполнению окончательных контрольных критериев. Это позволит Европейской комиссии подготовить соответствующий отчет и представить его государствам — членам ЕС», — отметила Кордич.

Напомним, в опубликованной в феврале 2018 года стратегии ЕС отмечалось, что Черногория наряду с Сербией являются фаворитами, которые могут быть «потенциально готовы» к вступлению в ЕС в 2025 году.