Бишкек, , 12:17 — REGNUM В ходе прошедшей в Киргизии капании по выборам президента страны удалось сохранить уровень прозрачности и достоверности процесса. Об этом сегодня, 11 января, на пресс-конференции заявила председатель Центральной избирательной комиссии республики Нуржан Шайлдабекова.

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«Нам удалось провести эти выборы на достаточно высоком уровне, не допустить те ошибки, что были в прошлом», — подчеркнула она.

Шайлдабекова также добавила, что в отличие от парламентских выборов 2020 года на этот раз «не было массового подкупа». Поэтому можно с уверенностью сказать, что итоги голосования являются полностью достоверными.

«Это важное достижение нашей страны», — подчеркнула глава ЦИК.

Ранее генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов назвал прошедшие выборы в Киргизии «открытыми и конкурентными».

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Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, в ходе выборов президента Киргизии, которые прошли в республике 10 января, за кандидата Садыра Жапарова проголосовали более 1,1 миллиона человек, или 79,2% избирателей. В один день с досрочными президентскими выборами в стране прошёл референдум, на котором определялась форма правления. Свыше 80% жителей страны предпочли президентскую форму правления парламентской.

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