Джакарта, , 12:15 — REGNUM Правительство Канады выразило соболезнования семьям погибших в результате крушения лайнера Sriwijaya Air в Индонезии, сообщает Sindonews.

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«Новости из Индонезии душераздирающие. Наши глубочайшие соболезнования семьям, друзьям и близким погибших на борту рейса 182 авиакомпании Sriwijaya Air. Жители Канады вместе с вами в это трудное время», — написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter.

Причина авиакатастрофы в Индонезии пока не известна. Бортовой самописец рухнувшего лайнера Sriwijaya Air был обнаружен в воде на глубине 17−20 метров, и есть надежда, что его удастся поднять на поверхность в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в своем аккаунте в Twitter официальный представитель министерства иностранных дел Пакистана заявил, что Исламабад сожалеет о случившейся в Индонезии авиакатастрофе.

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