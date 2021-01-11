Пермь, , 12:09 — REGNUM Генеральный директор Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Сегодня, 11 января, его последний рабочий день, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служба краевой администрации.

Отставке предшествовало ЧП. Напомним, 9 января возле дома № 25 по ул. Краснова в Перми обрушились строительные леса. Две женщины были госпитализированы, впоследствии одна из них скончалась в больнице.

Как отметили в Фонде капремонта, капитальный ремонт дома по адресу Краснова, 25 стоял в региональной программе на 2021−2023 годы. На 2021 год был запланирован ремонт скатной крыши. Работы по дому выполняет подрядчик «АудитЭнергоПроект». Согласно договору с подрядчиком ремонт кровли должен быть завершён до 30 ноября 2021 года. в рамках подготовительных работ возле дома установили строительную галерею (переход). Во время новогодних праздников ремонтные работы не проводились.

В пресс-службе краевой администрации подчеркнули, что губернатор Дмитрий Махонин неоднократно высказывал претензии к работе регионального Фонда капремонта. Случившаяся трагедия на улице Краснова в Перми стала последней каплей. Кадровое решение принято.

«Новому руководству фонда предстоит кардинально изменить подходы к формированию программы капитального ремонта, а также усилить контроль за качеством выполнения работ со стороны подрядчиков», — сказал заместитель председателя правительства, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев.

Добавим, Дмитрий Баранов возглавлял Фонд капстроительства Прикамья с июня 2017 года.

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