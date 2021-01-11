Москва, , 12:08 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Москву, где должны состояться трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху с его участием, а также с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом 11 января сообщил азербайджанский посол в России Полад Бюльбюль-оглы.

Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент Азербайджана прибыл в Москву», — приводит его слова ТАСС.

Также Бюльбюль-оглы уточнил, что в настоящее время кортеж азербайджанского лидера направляется в Кремль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самолёт премьер-министра Армении Никола Пашиняна уже приземлился в Москве.