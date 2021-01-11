Пекин, , 11:56 — REGNUM Решение об отмене Вашингтоном всех внутренних ограничений на сотрудничество с Тайванем в обход Пекина вызвала негодование со стороны Китая. Власти страны выразили в этой связи решительный протест. Об этом 11 января в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

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Дипломат подчеркнул, что тайваньский вопрос имеет «ключевое значение» и является «важным фактором, от которого зависит будущее китайско-американских отношений.

«Мы настаиваем, чтобы Соединенные Штаты соблюдали принцип «одного Китая» <…> и воздержались от любых заявлений, касающихся повышения уровня контактов и укрепления политических связей с Тайванем», — заявил Лицзянь, призвав Помпео прекратить следовать по «неправильному пути».

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 января стало известно, что Государственный департамент США принял решение отменить все внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем. Как уточнил госсекретарь США Майк Помпео, данные меры были приняты американским правительством для умиротворения коммунистического режима в Пекине, теперь они сняты. Ранее данные ведомствам в США рекомендации Госдепа касательно взаимоотношений с этой китайской провинцией с этого момента нужно считать недействительными.

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