Москва, , 11:56 — REGNUM Политические элиты США намерены вывести президента Дональда Трампа полностью из политической игры. Об этом 11 января заявил профессор политологии Университета штата Теннессии Андрей Коробков на телеканале «Россия 24».

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"Была подготовлена такая акция, которая позволяет с точки зрения ее организаторов вывести Трампа из игры полностью», — заявил Коробков.

«С одной стороны, его дискредитировать, с другой стороны, юридически обвинить его и его ближайших сторонников в подготовке переворота, в начале восстания какого-то, беспорядков — и таким образом лишить их вообще возможности участвовать в выборах», — продолжил он.

По его мнению, то, что наблюдается в последние дни — попытка полностью выделить его из информационного пространства, в том числе из интернета.

«И, видимо, следующим шагом будет попытка его элементарно разорить, чтобы лишить финансовой самостоятельности», — подчеркнул Коробков.

6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли четыре человека.