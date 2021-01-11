Белград, , 11:54 — REGNUM Премьер-министр Сербии Анна Брнабич на пресс-конференции 10 января заявила, что Сербия стремится к укреплению отношений с США и сделает для этого всё возможное. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

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На вопрос журналистов о том, как занятие Джозефом Байденом поста президента США повлияет на отношения с Сербией, Брнабич ответила, что Вашингтон является одним из самых важных партнеров Белграда.

«Я довольна тем, что во время президентства Дональда Трампа совместно с его американской администрацией нам удалось внести большой вклад в улучшение двухсторонних отношений. Я также бесконечно благодарна послу США Энтони Годфри. Мы стремимся продолжать укреплять отношения между США и Сербией», — подчеркнула премьер-министр.