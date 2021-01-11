Москва, , 11:46 — REGNUM Политические элиты США посчитали, что Дональд Трамп останется угрозой для них даже после того, как сложит полномочия президента. Об этом 11 января заявил профессор политологии Университета штата Теннессии Андрей Коробков на телеканале «Россия 24».

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"Безусловно, Америка идёт через системный, а не просто политический кризис, который затрагивает все аспекты вообще американской системы: экономический, внешний, внутриполитический и информационый тем более», — заявил Коробков.

Одновременно в этой истории видны и элементы заговора, отметил он.

«Дело в том, что Трамп воспринимался все четыре года американской политической элитой в качестве чужака, который пытается проводить системные реформы, которые угрожают их власти и привилегиям», — указал политолог.

«В ноябре они вздохнули с облегчением, что Трамп уйдёт и всё вернётся на круги своя. Но потом стала вырисовываться новая картина, что Трамп никуда не уйдёт. И он может через четыре года баллотироваться опять или двигать кого-то из своих выдвиженцев, в том числе кого-то из детей. Или он будет такой глыбой, нависающей над Республиканской партией, решающей, кто сможет победить на праймериз с поддержкой тех людей, которые остаются твёрдыми трампистами», — пояснил он.

6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли четыре человека.