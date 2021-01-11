Вашингтон, , 11:42 — REGNUM Начальник полиции Капитолия Стивен Санд заявил, что за несколько дней до беспорядков он обращался к руководству служб безопасности обеих палат Конгресса, чтобы они предоставили Нацгвардию в случае, если это понадобится, однако получил отказ. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

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По его словам, он обращался за помощью к парламентскому приставу Полу Ирвингу в Палате представителей и к его коллеге в Сенате Майклу Стенджеру. Однако получил отказ. Первый, отметил Санд, сказал, что не хотел бы объявлять чрезвычайные меры до начала протестов, второй рекомендовал ему неформально обратиться к Национальной гвардии.

При этом, сказал начальник полиции Капитолия, согласно разведданным, акция протеста планировалась масштабная. В полиции знали, что будут иметь дело с большими толпами народа, и что есть вероятность стычек. В общей сложности он шесть раз обращался с просьбами о содействии, каждый раз получая отказ или отговорки, резюмировал Санд.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли, по некоторым данным, пять человек.

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