Станислав Стремидловский, , 12:34 — REGNUM Папа Римский Франциск призвал к национальному примирению в США, передает Vatican News (Ватикан). После чтения молитвы «Ангел Господень» в воскресенье, 10 января, понтифик обратился к народу США, «потрясенному недавней осадой здания Конгресса», подчеркнув, что насилие несет с собой одно лишь разрушение. «Я молюсь о пятерых погибших в те драматические моменты, — сказал Франциск. — Насилием невозможно ничего добиться, можно лишь все потерять. Я призываю государственные власти и все население сохранять высокое чувство ответственности, чтобы упокоить души и сберечь демократические ценности, вошедшие в плоть и кровь американского общества. Пресвятая Дева Мария, покровительница США, да поможет всем, кто живет на этой земле, сохранить культуру встречи и культуру заботы как путь к построению общего блага».

Папа Франциск поздравил с Рождеством Восточные церкви. После чтения молитвы «Ангел Господень» в праздник Богоявления (6 января) епископ Рима обратился «к братьям и сестрам католических и православных Восточных церквей, которые, согласно их традиции, отмечают завтра Рождество Господне»: «Передаю им самые сердечные пожелания Святого Рождества в свете Христа, нашего мира и нашей надежды».

Апостольский нунций в Белоруссии Анте Йозич поздравил главу Белорусского экзархата Московского патриархата митрополита Вениамина и всех православных республики с Рождеством Христовым, сообщает Catholic.by (Минск, Белоруссия). «В эти праздничные дни наши чувства и мысли направляются к Вифлеемским яслям, в которых миру явился Спаситель, Младенец Иисус. Хотя мы празднуем это спасительное событие в разное время, однако нас объединяют общая радость о Господе и упование на Него», — подчеркнул нунций. Он пожелал митрополиту Вениамину и в его лице всем верующим Белорусского экзархата Московского патриархата мира, провозглашенного при рождении Христа ангелами. «Через заступничество Чистейшей Богородицы и Святого Иосифа, которому в Католической церкви Его Святейшество папа Франциск посвятил текущий год, пусть сойдут на Вас и на Вашу паству щедрые дары Божьей благодати, здравие, согласие, радость и благополучие», — подчеркнул монсеньор Йозич. В заключение он пожелал, чтобы в Белоруссии не ослабела вера и чтобы во всем был прославлен Господь, рождение Которого явило спасение и радость всему миру.

Католикам необходимо признать свою причастность к неудавшемуся перевороту, заявляет в редакционном комментарии National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). После позорного штурма Капитолия праворадикальной толпой, пытающейся остановить формальный подсчет голосов выборщиков за законно избранного президента США, обвинения можно предъявить многим. И среди тех, кто несет часть ответственности за неудавшееся восстание, есть немало лидеров американской Церкви. У католических апологетов Трампа на руках кровь. Речь о CatholicVote.org, генеральном прокуроре Уильяме Барре и других католиках в администрации Трампа, члене Верховного суда Эми Кони Барретт, кардинале Тимоти Долане, Билле Донохью из Catholic League for Religious and Civil Rights, мошеннице Эбби Джонсон. А как насчет обычных католиков, около 50% которых проголосовали за Трампа в этом году, после четырех лет некомпетентности, расистских «собачьих свистков» и нападок на демократические нормы? Не все они были на «протесте» в Вашингтоне, но многие поддерживали движения, которые раздували огонь. Слишком многие избиратели-католики хотели подлизаться к Трампу в обмен на налоговые льготы, судей Верховного суда или субсидии для католических школ. Их формировали правые католические СМИ, будь то жуликоватые священники в Twitter, порталы Church Militant и LifeSiteNews, католический медиаконгломерат The Eternal Word Television Network (EWTN). Последний, с его видимостью респектабельности, дезинформировал миллионы католиков по всему миру своими предвзятыми новостями и ток-шоу. Ведущий EWTN Рэймонд Арройо, который подрабатывает в шоу Лоры Ингрэм на Fox News, заслуживает особого внимания. Это должно прекратиться. Церковь не должна быть частью того, что произошло в Капитолии. Не должно быть белого католического национализма. И движение в защиту жизни, которое связано с белым национализмом, не является истинным движением в защиту жизни. Конференция католического епископата США должна публично признаться и искупить свое соучастие в расширении возможностей президента и Республиканской партии в этом насилии и очернении Демократической партии. Менее чем через две недели второй католический президент США, достойный человек, возьмет на себя миссию восстановления американской демократии. Католики должны помочь, а не препятствовать этому процессу.

National Catholic Register (Айрондэйл, США) разбирается с тем, почему избирательный процесс в США вызывает подозрения. Президент Дональд Трамп и его союзники посеяли семена сомнения в честности выборов. Сторонников этой точки зрения меньшинство, но их и не мало. Десятки миллионов американцев считают, что имело место значительное мошенничество на выборах, возможно, достаточное, чтобы украсть победу у Трампа. Есть две причины. Структурная заключается в том, что США придают выборным должностным лицам необычайно решающую роль в проведении и сертификации выборов. В то время как в большинстве стран существуют независимые избирательные комиссии, в США они контролируются непосредственно партийными лицами, что создает конфликт интересов. Вполне разумно сомневаться в беспристрастном проведении выборов только на основании этого. Вторая причина — громкие прецеденты, когда значительная часть проигравшей стороны считала, что с их кандидатом обошлись несправедливо. Вполне нормально считать, что коррумпированные «политические машины» в Чикаго и Техасе обеспечили на выборах в 1960 году победу Джону Кеннеди над Ричардом Никсоном. Мнение, что Кеннеди «украл» выборы, широко распространено и респектабельно. Причем Никсона хвалили за то, что он уступил ради предотвращения «конституционного кризиса», хотя он и выиграл. В 2000 году с подобным столкнулся Ал Гор. Так стоит ли удивляться тому, что многие американское граждане согласны с тезисом об «украденных выборах»?

America (Нью-Йорк, США) считает, что в иных случаях штурм Капитолия является оправданным. Рейтинг одобрения Конгресса сейчас едва ли исчисляется двузначными цифрами. Капитолий стал местом злобы и позерства, мало занимаясь тем, что требует большинство американцев — доступным здравоохранением, разумной климатической политикой, инвестициями в инфраструктуру и реформами избирательного права. Неспособность законодательного органа оказать нужную помощь в борьбе с пандемией коронавируса является самым последним примером. Возможно, новая демократическая администрация даст прилив надежды, но призывы к единству, которые мы слышали в ночь после вторжения в Капитолий, уже улетучились. 6 января случился конфуз не потому, что обычные американцы ворвались в Капитолий, а из-за того, как и почему они это сделали. Вскоре нам, возможно, придется сделать то же самое, но правильно.

Polonia Christiana (Краков, Польша) задается вопросом: кто продвигает Джо Байдена среди католиков? Портал удивлен тем, что сторонника абортов и пропагандиста «радужной повестки» позиционирует католиком официальное издание Конференции католического епископата Польши — Katolicka Agencja Informacyjna. Разгадку нужно искать в самом Ватикане. Избрание Джо Байдена президентом — это настоящее «благословение» для глобалистов, которые очень заинтересованы во включении Церкви в свою повестку дня. В течение долгого времени Церковь проявляла большую активность в среде, в которой «компромисс во имя общего блага» или положения Парижского соглашения о глобальном потеплении всегда будут иметь приоритет над обеспечением правовой защиты жизни нерожденного ребенка. Работают ли некоторые представители Святого престола над улучшением имиджа американского президента среди католиков? Отражается ли это на Польше? Не исключено.

К теме «Турецкого потока» и рынка газа в Европе обращается L'Osservatore Romano (Ватикан). Издание называет этот газопровод «впечатляющим», а начало его работы «важным поворотным моментом в газовой отрасли». Пропускная способность «Турецкого потока» составляет более 31 миллиарда кубометров газа, российский энергетический гигант Газпром позаботился о его строительстве. Как известно, Россия является крупнейшим поставщиком газа в Европейский союз и в последние годы пыталась найти новые способы наладить доставку его в Европу, как это уже много лет происходит через Украину.

Лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр создает комитет по возвращению незаконно присвоенной собственности христиан, рассказывает Agenzia Fides (Ватикан). Распоряжение ас-Садра было опубликовано в первые дни 2021 года. В нем указаны фамилии ответственных сотрудников комитета, а также адреса электронной почты, на которые христиане могут отправлять жалобы с предоставлением документов о правах собственности на недвижимость (дома и землю), которая была незаконно экспроприирована в последние годы. Шиитский лидер сообщил, что его целью является восстановление справедливости в отношении «братьев-христиан».

Католическая церковь в Гонконге подвергается все большему давлению со стороны Пекина, информирует The Tablet (Лондон, Великобритания). Исполняющий обязанности главы гонконгских католиков кардинал Джон Тонг Хон и епархиальное руководство стараются сдерживать активистов в знак уважения к руководству Коммунистической партии Китая. Пекин, похоже, использует временное соглашение 2018 года между Ватиканом и Китаем о назначении епископов, которое было продлено в прошлом году, чтобы продвинуть своего кандидата на позицию главы Католической церкви в Гонконге. Ряд священников сообщили Reuters, что Пекин негласно поддерживает кандидатуру отца Петра Чоя, посылая «сигналы» через материковых священников. Многие католики говорят, что лучшим выбором для верующих был бы вспомогательный епископ Джозеф Ха. Во время прошлогодних протестов он возглавил публичную молитву за мир и попытался выступить посредником между полицией и протестующими во время противостояния в городском Политехническом университете.

Ватикану, возможно, потребуется объяснить, как выглядит его «сделка с дьяволом», полагает Crux (Денвер, США). В первых числах 2021 года Святой престол без фанфар объявил, что папа Франциск принял отставку главы Католической церкви в Белоруссии архиепископа Тадеуша Кондрусевича, сославшись на положение Кодекса канонического права, которое касается подачи заявления об отставке в 75 лет. Объяснение возрастом неубедительно, учитывая, что предшественник Кондрусевича, кардинал Казимир Свентек руководил до 92 лет. Самый очевидный вывод состоит в том, что Ватикан, по сути, заключил «сделку с дьяволом»: позвольте Кондрусевичу вернуться, а мы лишим его официального статуса, чтобы бросить вам вызов. Возможно, было замешано что-то еще. Может быть, здоровье архиепископа пошатнулось, может быть, он хотел отойти в сторону, может быть, и в самом деле не было никаких отношений с белорусским президентом Александром Лукашенко. Однако, учитывая очевидный внешний фон, от Святого престола могут потребовать объяснений, потому что в противном случае это выглядит так, как будто он просто вознаградили диктатора за то, что тот не сделал ничего, кроме соблюдения международного права и основ человеческой порядочности.

