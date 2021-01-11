Москва, , 11:30 — REGNUM Самолёт премьер-министра Армении Никола Пашиняна приземлился в Москве. Об этом свидетельствуют 11 января данные сервиса Flightradar.

Воздушное судно главы армянского правительства прибыло в столичный аэропорт «Внуково-2». В Москве запланированы переговоры по Нагорному Карабаху с участием президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Пашиняна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ереване протестующие попытались помешать Пашиняну приехать в аэропорт для вылета в Россию.