Москва, , 11:17 — REGNUM Свои поздравления по поводу победы на выборах президента Киргизии направил Садыру Жапарову президент России Владимир Путин. Текст телеграммы 11 января обнародован на сайте Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента», — говорится в опубликованном послании российского лидера.

Также Путин отметил, что отношения России и Киргизии носят характер стратегического партнёрства и союзничества и в них накоплен большой опыт плодотворного сотрудничества в различных областях, конструктивного взаимодействия в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ и ШОС.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей», — также говорится в телеграмме.

Кроме того, в ней отмечается, что это будет соответствовать коренным интересам дружественных народов России и Киргизии и способствовать упрочению стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах президента Киргизии.