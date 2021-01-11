Тбилиси, , 11:13 — REGNUM Причины своего ухода из политики назвал бывший премьер-министр Грузии, основатель и председатель правящей в стране партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили. Об этом 11 января говорится в письме политика, обнародованном на сайте его партии.

«Конечно, не все получилось так, как мы задумывали и все вместе рассчитывали. К сожалению, наряду с объективными причинами были затруднения и оплошности», — написал в своем обращении Иванишвили.

Также основатель «Грузинской мечты» отметил, что несмотря на то, что правительство партии сделало практически все возможное, он «хотел бы искренне извиниться» перед ожидавшими от партии большего, теми, кто хотел «более быстрого улучшения экономического положения и был разочарован».

Кроме того, в качестве причин своего ухода из политики Иванишвили назвал то, что он исполнил свою миссию тем, что сформировал надежную команду и достигнул своих целей, и также — свой возраст, так как политику через несколько недель исполнится 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель и председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили объявил, что он уходит из политики.