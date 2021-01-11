Хайкоу, Китай, , 11:04 — REGNUM Бывший председатель Хайнанского комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая Ван Юн был исключен из Компартии Китая и снят со всех занимаемых им должностей, сообщает 11 января агентство Синьуха.

По данным Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии КНР, Ван утратил свои идеалы, а также избирательно исполнял принятые партией решения.

Расследование показало, что Ван нарушал правила бережливости и периодически посещал частные клубы, принимал приглашения, которые не в лучшем свете его представляли. Кроме того, он использовал власть для лоббирования интересов третьих лиц.

Ван также серьезно нарушил правила поведения члена Компартии, а также брал взятки, говорится в заявлении. Все его нелегальные накопления будут отчуждены в пользу бюджета страны.